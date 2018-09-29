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СМИ: военный вертолет потерпел крушение в центральной части Афганистана

По данным телеканала TOLOnews, в результате инцидента пострадали пять человек

ТАСС, 29 сентября. Вертолет национальной армии Афганистана потерпел крушение в пятницу вечером в провинции Парван в центральной части страны. Об этом сообщил в субботу телеканал TOLOnews со ссылкой на местного чиновника.

По данным телеканала, вертолет, потерпевший крушение в районе населенного пункта Манди Кол (около 50 км к северу от Кабула), принадлежал силам специального назначения афганской армии. "В результате инцидента пять человек пострадали или погибли", - отметил официальный представитель губернатора провинции, отказавшись сообщить детали происшествия.

Как отмечает TOLOnews, 15 сентября в провинции Фарах в результате крушения военного вертолета погибли пять солдат афганской армии, в том числе два пилота.

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Афганистан
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