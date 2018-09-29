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СМИ: около школ на востоке Афганистана прогремели три взрыва

На настоящий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее

ТАСС, 29 сентября. Взрывы прогремели в субботу перед зданиями трех школ в различных районах провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на местного чиновника.

"Два взрыва прогремели вблизи школ Шахарбаг Сафа и Пир Гилани около 7:00 (5:30 мск), - сообщил агентству пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Аттаулла Ходжани. - Легкие ранения получил охранник".

Как отмечает Pajhwok, третий взрыв произошел около арабской школы в городе Джелалабад (административный центр провинции), обошлось без жертв.

На настоящий момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Афганистан
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