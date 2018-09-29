После ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту аварии в Луховицком районе Подмосковья, где автобус столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Луховицы по факту ДТП на автодороге "М-5 Урал", в результате которого пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла в субботу в 06:50 мск на 128 км автодороги "М-5 Урал". Столкнулись ехавшие в попутном направлении автобус Mercedes и автомобиль Great Wall. После столкновения водитель автобуса потерял управление, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали более 20 человек, из них шестерых доставили в медицинское учреждение.

Автобус, в салоне которого находились 30 человек, перевозил работников магазина "Магнит" из Коломны в Зарайск.