Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 400 человек

ТАСС, 29 сентября. Число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 405 человек. Об этом сообщил в субботу руководитель департамента по связям с общественностью министерства коммуникаций и информации Индонезии Фердинандус Сету, передает новостной портал Detik .

По словам Сету, "данные поступают пока только о городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси)". Ранения получили еще сотни местных жителей. Ранее сообщалось о 384 жертвах.

Вместе с тем спасатели пока не могут добраться до района Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек и где находился эпицентр подземных толчков. В связи с чем вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число погибших может достичь нескольких тысяч.

Первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в пятницу. Как рассказал официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, за сутки произошло более 130 повторных толчков, магнитуда некоторых составляла 5,2.