Бензин на установке компании "Башнефть-Уфанефтехим" загорелся из-за неправильного перелива

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Возгорание бензина на площади 80 кв. метров произошло на установке "АВТ" "Башнефть-Уфанефтехим" из-за некорректного перелива топлива. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Башнефть" в ответ на запрос ТАСС.

"29 сентября на территории производственной площадки "Башнефть-Уфанефтехим" из-за некорректной работы насоса произошел перелив топлива в емкости с последующим воспламенением. Существенных повреждений оборудования нет, пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, возгорание бензина на площади 80 кв. метров произошло на установке "АВТ" "Башнефть-Уфанефтехим" в субботу в 13:25 мск. В 13:45 мск пожар был локализован на площади 80 кв. метров, в 14:50 мск - полностью ликвидирован. Установка остановлена, технологический процесс не нарушен. Погибших и пострадавших нет, угрозы населенным пунктам также не имеется.

"Башнефть-Уфанефтехим" наряду с "Башнефть - УНПЗ", "Башнефть - Новойл" входит нефтеперерабатывающий комплекс "Башнефти".