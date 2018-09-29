Нетрезвый мужчина прыгнул в Москва-реку с Крымского моста

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Москва-реки мужчину, прыгнувшего с Крымского моста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасатели московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в 18:02 мск подняли с поверхности воды 30-летнего мужчину, который прыгнул с Крымского моста", - сказал собеседник агентства.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения доставлен на станцию, спасатели оказали ему первую помощь. На место вызвана полиция и скорая помощь.