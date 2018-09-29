Подозреваемого в нападении в Равенсбурге направили на принудительное лечение

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Приезжий из Афганистана, который по версии следствия в пятницу с ножом набросился на прохожих в городе Равенсбург в Германии, имеет психические отклонения и должен пройти курс принудительного лечения. Соответствующее решение принял в субботу суд, говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции.
"На основании ходатайства прокуратуры судья принял решение назначить принудительное лечение после инцидента, произошедшего в центре Равенсбурга", - говорится в сообщении.
Накануне 21-летний беженец из Афганистана ранил ножом трех человек. По данным следствия, молодой человек совершил преступление вследствие нестабильного психического состояния. Полицейским удалось оперативно задержать мигранта, содействие им оказал оказавшийся неподалеку градоначальник Равенсбурга.
Данных о том, что подозреваемый руководствовался политическими или религиозными мотивами, нет.