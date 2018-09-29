СМИ: не менее 24 человек погибли в результате отравления алкоголем в Иране

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере 24 человека погибли и около 240 пострадали в результате отравления алкоголем в Иране. Об этом в субботу сообщила газета Iran Daily со ссылкой на департамент чрезвычайных ситуаций страны.
По данным издания, 263 человека отравились некачественным алкоголем в разных регионах страны за последние несколько дней. При этом 24 человека скончались, 217 продолжают получать медицинскую помощь, 15 находятся в критическом состоянии. Случаи отравления были зафиксированы в провинциях Хормозган, Альборз, Северный Хорасан, Бойерахмед и Кохгилуйе.
Как отмечает газета, распитие алкогольных напитков в Иране запрещено, однако на черном рынке доступен алкоголь иностранного и домашнего производства.