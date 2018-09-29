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Человек погиб под колесами поезда на станции метро "Тверская" в Москве

Очевидцы и машинист поезда сообщили полицейским, что мужчина упал на пути по собственной неосторожности

МОСКВА , 29 сентября. /ТАСС/. Приезжий из Украины попал под поезд и погиб на станции "Тверская" в московском метро. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Примерно в 20:35 на станции "Тверская" 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшего", - сказал он.

Мышляев добавил, что полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая по прибытии на место констатировала смерть мужчины с предварительным диагнозом "поездная травма, не совместимая с жизнью".

Полицейские опросили всех свидетелей произошедшего, в том числе машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по неосторожности самого пассажира.

"В 20:39 для извлечения тела погибшего было снято напряжение. По факту смерти проводится проверка", - заключил Мышляев.

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