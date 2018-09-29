Источник: специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва в здании в центре Москвы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверяют здание в центре Москвы на предмет наличия в нем взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.
"В субботу вечером поступило сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 26. В настоящее время здание проверяют кинологи", - проинформировал собеседник агентства.
По его словам, в указанном доме расположен ночной клуб. В момент поступления сигнала людей там не было, эвакуация не проводилась.