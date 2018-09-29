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Водитель иномарки погиб в Дагестане в ДТП с участием БТР

К ликвидации последствий происшествия привлечены четыре спасателя и одна единица техники

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения автомобиля Toyota с бронетранспортером в Хунзахском районе Дагестана, сообщили ТАСС в субботу в местных силовых структурах.

"Водитель иномарки погиб", - подтвердил собеседник агентства.

Как сообщает ГУ МЧС России по республике, авария произошла около 20:30 мск возле села Тануси Хунзахского района. Toyota Byd [столкнулась] с припаркованным на обочине бронетранспортером", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено. К ликвидации последствий происшествия привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

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