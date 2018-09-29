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СМИ: один человек погиб в результате беспорядков в лагере для беженцев в Греции

Пострадали восемь человек

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате столкновений в лагере для беженцев в греческом населенном пункте Малакаса, расположенном к северу от Афин. Об этом в субботу сообщает портал Greek Reporter.

По его данным, столкновения произошли между мигрантами из Сирии и Афганистана, в результате скончался 31-летний сириец. Восемь пострадавших были доставлены в больницу. Причина возникших беспорядков неизвестна, полиция проводит расследование инцидента.

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АфганистанСирияГреция
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