СМИ: один человек погиб в результате беспорядков в лагере для беженцев в Греции

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате столкновений в лагере для беженцев в греческом населенном пункте Малакаса, расположенном к северу от Афин. Об этом в субботу сообщает портал Greek Reporter.

По его данным, столкновения произошли между мигрантами из Сирии и Афганистана, в результате скончался 31-летний сириец. Восемь пострадавших были доставлены в больницу. Причина возникших беспорядков неизвестна, полиция проводит расследование инцидента.