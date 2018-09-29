Армейские саперы обезвредили 122-миллиметровый снаряд у волгоградской школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Саперы мотострелковой бригады обезвредили крупнокалиберный снаряд, лежавший в земле у волгоградской школы десятки лет. Об этом сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Саперы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный на территории школы в Красноармейском районе Волгограда", - проинформировал он.

Астафьев уточнил, что в мотострелковую бригаду заявка поступила из областного военкомата. Советский боеприпас времен обороны Сталинграда был обнаружен у здания школы при проведении ремонта теплосетей. После извлечения 122-миллиметровый артиллерийский снаряд был вывезен и уничтожен на общевойсковом полигоне Прудбой.

Астафьев добавил, что с начала нынешнего года на территории Волгоградской области армейскими саперами уничтожено уже более 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.