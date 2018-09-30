{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ангаре в Новой Москве произошел пожар

Источник в экстренных службах сообщил, что для ликвидации возгорания направили шесть машин спецтехники

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специальная авиация будет задействована в тушении пожара в ангаре в Новой Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"В поселении Марушкинское загорелся ангар 25 на 12 метров. Внутри находится емкость с трансформаторным маслом. Для ликвидации возгорания направили шесть машин спецтехники. Также решено задействовать авиацию для охлаждения соседних цистерн с маслом", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС по Москве факт возгорания подтвердили, однако подробности не привели.

Теги
Россия
Два человека погибли при столкновении автомобиля с мотоциклом в Томской области
Еще два человека получили травмы
Читать полностью