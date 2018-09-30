В Якутии спасатели добрались к подножию горы, где аварийно сел вертолет

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Спасатели добрались на вездеходах к подножию горы в 30 км от поселка Сасыр Момского района Якутии, где находится предполагаемое место аварийной посадки вертолета Robison. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС.
"У подножия горы уже находится вездеходная техника. Будут пробираться к ущелью, где, по предварительным данным, находится пилот", - сообщили в управлении.
Здесь уточнили, что авиапоиск не возобновлен из-за погодных условий. "Авиапоиск не возобновлен. На помощь спасателям вылетел второй вертолет L-410. Сейчас вертолет на дозаправке в Теплом Ключе (Томпонского района). В Хонуу (райцентр Момского района) будут в 14:30 по местному времени (08:30 мск)", - сообщили в ведомстве.
По данным синоптиков, на месте ЧП сейчас до минус трех градусов, снег и ветер скоростью до 7 м/с.
29 сентября частный вертолет Robinson летел над Якутией из Среднеколымска в Усть-Неру. В районе села Сасыр Момского района пилот был вынужден пойти на аварийную посадку и оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. По информации МЧС, пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье.