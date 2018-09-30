Турист умер при восхождении на гору Пидан в Приморье

ТАСС, 30 сентября. 60-летний турист погиб во время восхождения на гору Пидан в Приморском крае, спасатели начали спуск тела. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО).
"По предварительной информации, группа туристов отправилась на гору Пидан, одному из них стало плохо и группа не смогла помочь ему, мужчина скончался. Не исключено, что у него схватило сердце, так как мужчине было около 60 лет и он имел большую массу тела", - сообщили в отряде.
На место выдвинулись сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда в количестве четырех человек. "Они еще находятся на горе", - уточнили в отряде.
При этом в ДВРПСО не смогли уточнить высоту, на которой произошло ЧП. "Уточнить пока невозможно, так как вокруг горы, нет связи со спасателями. Это уже четвертый подобный случай по Хабаровскому краю и Приморью за текущий туристический сезон", - добавили в региональном центре.
Вершина Ливадийская (местное название Пидан), располагается на хребте Ливадийском в Шкотовском районе Приморского края и имеет высоту 1332 м над уровнем моря. Сегодня она является одной из самых доступных и популярных среди любителей пешего туризма. За последние 15 лет количество посетителей выросло в 10 раз - до 1,5 - 2 тыс. человек за выходные.