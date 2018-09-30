В деле об убийстве словацкого журналиста в список обвиняемых добавили 44-летнюю женщину

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Словакии, расследующая убийство в феврале текущего года репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, привлекла к числу обвиняемых 44-летнюю жительницу города Комарно Алену Жужову. Об этом со ссылкой на представителей следствия сообщило в воскресенье Словацкое радио.
Ранее спецназ словацкой полиции провел в районе города Коларово на юге страны операцию по задержанию организаторов и исполнителей убийства журналиста. Обвинения были предъявлены экс-полицейскому Томашу Сабо, его родственнику Мирославу Марчеку и Золтану Андруско. Задержание Алены Жужовой было произведено в пятницу.
Алена Жужова, согласно местным СМИ, была связана с замешанным в теневом словацким бизнесом Марианом Кочнером. Ян Куциак расследовал его возможные контакты с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Женщина помогала ему с переводом на встречах с гостями из Италии. Следствие располагает доказательствами, что Мариан Кочнер, арестованный ранее по другому делу, звонил журналисту по телефону с угрозами расправы.
Непосредственным исполнителем убийства журналиста, согласно сообщениям местных СМИ, является 40-летний Томаш Сабо, работавший ранее следователем в городе Комарно.
Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.
Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государства-членах Евросоюза.