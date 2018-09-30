В Японии из-за тайфуна приостановят движение поездов по пяти направлениям

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Движение японских скоростных поездов "синкансэн" будет приостановлено сразу по пяти направлениям вечером воскресенья из-за приближающегося к Токио тайфуна "Трами". Об этом объявил железнодорожный оператор JR East.
Отмечается, что движение экспрессов будет приостановлено по направлениям, связывающим Токио с восточной и северо-восточной частью страны.
Из-за приближающегося тайфуна был также закрыт до утра понедельника международный аэропорт Кансай, непогода вызвала отмену более 1 тыс. рейсов. Также остановлено паромное сообщение на западе и юго-западе страны.
По последним данным, по крайней мере 50 человек пострадали из-за "Трами", который сейчас приближается к западному региону Японии. Почти 500 тыс. жилых домов в этом же регионе страны остаются без света. Местные метеорологи ожидают порывы ветра скоростью до 60 км/ч и ливневые дожди и призывают местных жителей не выходить из домов. Десятки тысяч человек в горных районах получили рекомендацию об эвакуации в связи с угрозой оползней.
В настоящее время тайфун приближается к западному региону страны Кансай, ожидается, что центрального района Канто он достигнет к вечеру воскресенья.