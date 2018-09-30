Посольство РФ: россияне не пострадали в результате землетрясения в Индонезии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси среди россиян нет. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

"Пострадавших нет, и обращений от российских граждан в посольство также не поступало", - сказал дипломат. "Это не туристический район, поэтому предполагаем, что российских граждан там не было. В любом случае, как предполагает процедура, был сделан официальный запрос в Национальную службу по поиску и спасению", - отметил Тетюшин.

Ранее агентство AFP со ссылкой на официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщило, что число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 832 человек.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в районе Дунгала в провинции Центральный Сулавеси. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого превышала 3 м. В это время на одной из набережных города находились несколько сотен местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник, их судьба до сих пор не известна.