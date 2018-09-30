В центре Москвы мужчина повел себя неадекватно в очереди к мощам святителя Спиридона

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мужчина повел себя неадекватно в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя в Москве. Испуганные прихожане вызвали полицию и бригаду медиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
На эту тему
- Около 40 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона за три дня в Москве
- Более 500 тыс. человек за месяц поклонились мощам святителя Спиридона в российских городах
- Патриарх у мощей Спиридона Тримифунтского совершил молитву о единстве православия
- Патриарх встретил ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя
Мощи великого святого, почитаемого во всем христианском мире, принесли в Россию с греческого острова Корфу. В столице святыня выставлена в храме Христа Спасителя по 14 октября.
"В очереди [к мощам] мужчина повел себя неадекватно, чем испугал прихожан. Они позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники МВД вызвали также специализированную бригаду медиков", - пояснили в пресс-службе главка полиции.
По информации очевидцев события, приехавшие медики госпитализировали мужчину.