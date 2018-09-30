СМИ: президент Индонезии прибыл на остров Сулавеси, пострадавший от землетрясения

ТАСС, 30 сентября. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в воскресенье в город Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), пострадавший в результате мощного землетрясения, которое произошло в минувшую пятницу. Об этом сообщает новостной портал Detik.

Глава государства пообщался со спасателями и призвал их "работать день и ночь, чтобы найти живых людей". Кроме того, борт президента доставил медикаменты, продовольствие и другие предметы первой необходимости.

Ранее министр финансов страны Сри Мульяни Индравати сообщила, что власти выделили 560 млрд рупий (около $37,6 млн) на проведение спасательной операции и оказание необходимой помощи пострадавшим. По ее словам, "эти деньги предназначены исключительно на оказание помощи пострадавшим, а не на восстановление разрушенной инфраструктуры".

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил в воскресенье, что, по последним данным, в результате стихии погибли 832 человек, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей. Чиновник также отметил, что "были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров".

Между тем вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число жертв может составить несколько тысяч. До сих пор спасатели не могут установить связь с районом Дунгала, расположенном примерно в 300 км от Палу. Именно там находился эпицентр подземных толчков. В этом районе, как рассказал Нугрохо, проживает не менее 300 тыс. человек. "Последствия землетрясения там могут быть очень трагичные", - сказал он.

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. В это время на одной из набережных города находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник. Их судьба до сих пор не известна, признают спасатели.