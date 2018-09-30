В Петербурге полиция возбудила дело после поджога семи грузовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога семи грузовых автомобилей в Невском районе Санкт-Петербурга, которое произошло 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по городу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что в настоящее время ведется розыск подозреваемых в совершении данного преступления. Кроме того, по данным полиции, при пожаре также пострадал еще один фургон.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло около двух часов ночи 29 сентября. По информации городского управления МЧС, потушить пожар удалось в 3:20 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.