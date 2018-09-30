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Три человека погибли в результате пожара в сельском доме в Пензенской области

По предварительной информации, погибли мужчина и две женщины

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара, который произошел ночью в воскресенье в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК РФ по региону.

"Около 02:30 30 сентября в Бессоновский межрайонный следственный отдел поступило сообщение по факту обнаружения тел двух человек при пожаре в доме на улице Строителей в селе Грабово. После полной ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело третьего погибшего", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли мужчина и две женщины, "причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении".

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.

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