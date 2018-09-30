Три человека погибли в результате пожара в сельском доме в Пензенской области

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара, который произошел ночью в воскресенье в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СК РФ по региону.
"Около 02:30 30 сентября в Бессоновский межрайонный следственный отдел поступило сообщение по факту обнаружения тел двух человек при пожаре в доме на улице Строителей в селе Грабово. После полной ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело третьего погибшего", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибли мужчина и две женщины, "причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении".
По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка.