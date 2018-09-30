Пожарные спасли 30 человек из горящего дома в центре Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 30 человек из горящего жилого дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пожар возник в Большом Казенном переулке, д. 4. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожару присвоили номер сложности 1-бис по пятибалльной шкале. Пожарные эвакуировали 20 человек с помощью спецтехники, еще 10 человек вывели из горящего здания непосредственно в ходе тушения пожара", - сказал собеседник агентства.
Сейчас возгорание ликвидировано.
Источник добавил, что трех спасенных сейчас осматривают медики.