Пилот вертолета, совершившего аварийную посадку в Якутии, жив

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Пилот вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку на севере Якутии, жив, спасатели получают от него координаты через GPS-трекер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
"Он живой, вышел на связь и сообщил свои координаты, главное, что он живой. У него был спутниковый телефон, сейчас, вероятно, он разряжен. У него GPS-трекер (устройство для спутникового слежения за объектами, с помощью которого можно точно отслеживать местонахождение - прим. ТАСС). Связь односторонняя, он посылает сигналы, он передает координаты", - сказали в управлении, добавив, что у спасателей нет информации о том, получил ли пилот травмы.
В Единой диспетчерской службе Момского района республики отметили, что поиски пилота приостановлены из-за наступления темноты.
"Группа спасателей на вездеходах в течение дня пробивалась к предполагаемому месту аварийной посадки вертолета, пока безрезультатно. Сейчас стемнело, поиски на сегодня прекратились, завтра с утра поиски возобновятся. Наземная группа возвращается в ближайшую оленеводческую стоянку. Погодные условия - плохая видимость, пурга - не позволяют продолжить поиски, да и люди устали", - сообщили в службе.