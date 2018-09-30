На северо-востоке Китая зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

ШАНХАЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Очередная вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на северо-востоке Китая, на этот раз - опять в провинции Ляонин. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства сельского хозяйства и деревни КНР.
В этот раз заболевание выявлено на одной из ферм в городе Инкоу, где от вируса умерли уже 102 свиньи. В этот район министерство направило рабочую группу экспертов, которые в настоящее время работают над предотвращением распространения заболевания, дезинфицируют местность и уничтожению инфицированных животных. Ситуация, как утверждают в ведомстве, находится под контролем.
Первая вспышка АЧС в Китае была зафиксирована в августе в северо-восточной провинции Ляонин. Впоследствии заболевание было выявлено в целом ряде китайских регионов, включая автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хэнань, Аньхой, Чжэцзян, Цзянсу и в последний раз - в провинции Цзилинь. Согласно официальным данным, на начало сентября по всей стране было уничтожено более 38 тыс. свиней.
Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо, а в будущем возможно увеличение его разновидностей.