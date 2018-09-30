СМИ: в Индонезии более 100 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения

ТАСС, 30 сентября. Более 100 заключенных сбежали из тюрьмы, расположенной в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии, после произошедшего там землетрясения. Об этом сообщила в воскресенье газета The Jakarta Post.
По данным издания, инцидент произошел в пятницу вечером, когда арестанты потребовали от руководства тюрьмы в городе Палу (административный центр провинции) отпустить их в связи с подземными толчками. Получив отказ, более 340 заключенных устроили бунт и подожгли заведение. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сумели частично взять ситуацию под контроль, однако свыше сотни арестантов сбежали.
По словам представителей этого заведения, здание тюрьмы частично было разрушено. В настоящее время охранникам с трудом удается удерживать заключенных.
По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м.