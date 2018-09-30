В Асбесте полиция проверяет данные о найденных на свалке секретных документах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция Асбеста проводит проверку по сообщению в социальной сети о найденных на свалке якобы секретных документах МВД. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее местный житель опубликовал в одной из соцсетей фотографию обнаруженных им на улице папок с документами управления МВД. По словам мужчины, в правом углу некоторых из них стоит гриф "секретно". Точное место находки автор записи не указал.
"Подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД для проведения проверки. Они установят, подлинные это документы или нет", - сказал Горелых.
По его словам, сейчас сотрудники полиции связываются с автором поста, чтобы выяснить у него подробности. "Предстоит проверить его слова на предмет соответствия действительности", - уточнил он.
Горелых добавил, что, предположительно, документы были заведены в бытность начальника ОВД Асбеста Виктора Бердникова (занимал эту должность с 1995 по 2000 годы). "Одна из версий, которую отрабатывают сейчас сотрудники полиции, - это мог сделать несколько лет назад уволенный по отрицательным мотивам со службы сотрудник", - отметил Горелых.