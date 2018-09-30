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Землетрясение и цунами в Индонезии

Власти Индонезии заявили, что система обнаружения цунами в стране практически не работает

Причина этого заключается в отсутствии необходимых объемов финансирования, отметил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо

ТАСС, 30 сентября. Система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает новостной портал Detik.

"Начиная с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы", - сообщил чиновник. По его мнению, "причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое, кроме того, с каждым годом уменьшается". Он подчеркнул, что "Индонезии крайне необходимо самое современное оборудование". Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.

Ранее представители Агентства метеорологии, климата и геофизики рассказали, что в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около 1 тыс. И это при том, что Япония по своим размерам сопоставима лишь с частью острова Ява (крупнейшего острова Индонезии). Кроме того, эксперты агентства сообщили, что информация о возможном ударе стихии поступает лишь за три часа при том, что новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 мин. после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.

Теги
ЯпонияИндонезияЗемлетрясение и цунами в Индонезии
Землетрясение и цунами в Индонезии
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