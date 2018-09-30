Власти Индонезии заявили, что система обнаружения цунами в стране практически не работает

ТАСС, 30 сентября. Система раннего обнаружения цунами полноценно не функционирует в Индонезии уже шесть лет. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает новостной портал Detik.
"Начиная с 2012 года в стране не действует глубоководный буй раннего обнаружения - один из ключевых элементов системы", - сообщил чиновник. По его мнению, "причина заключается в отсутствии необходимого финансирования, которое, кроме того, с каждым годом уменьшается". Он подчеркнул, что "Индонезии крайне необходимо самое современное оборудование". Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по пять-шесть раз в день.
Ранее представители Агентства метеорологии, климата и геофизики рассказали, что в стране действует лишь около 130 датчиков изменения уровня моря, в то время как в Японии, например, их около 1 тыс. И это при том, что Япония по своим размерам сопоставима лишь с частью острова Ява (крупнейшего острова Индонезии). Кроме того, эксперты агентства сообщили, что информация о возможном ударе стихии поступает лишь за три часа при том, что новейшее оборудование позволяет определять угрозу за 24 часа.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 мин. после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.
По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.