{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Череповце задержали банду грабителей

Силовики задержали их при попытке ограбления ломбарда

ТАСС, 30 сентября. Шесть членов преступной группировки в возрасте от 23 лет до 41 года задержаны в Череповце при попытке ограбления ломбарда. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

На эту тему

"В Череповце задержаны шесть членов преступной группы, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Приготовление к разбою"). Все шестеро на двух машинах приехали 29 сентября к ломбарду на проспекте Победы [в Череповце] для совершения разбойного нападения и хищения ювелирных изделий. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали их и передали следователям Следственного комитета", - поясняется в сообщении.

Сейчас задержанные дают признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности, поскольку, по предварительным данным, задержанные длительное время грабили продовольственные магазины, банкоматы и ломбарды в Череповце.

Теги
РоссияВологодская область
Землетрясение и цунами в Индонезии
СМИ: в Индонезии начали эвакуацию раненых при землетрясении в соседнюю провинцию
По данным портала Detik, приоритет в работе отдается военно-транспортной авиации, самолеты которой забирают раненых, доставляют тяжелую технику, продовольствие, медикаменты, продукты, питьевую воду
Читать полностью