СМИ: в Индонезии начали эвакуацию раненых при землетрясении в соседнюю провинцию

Землетрясение и цунами в Индонезии

Власти Индонезии заявили, что система обнаружения цунами в стране практически не работает

Причина этого заключается в отсутствии необходимых объемов финансирования, отметил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо

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