Два человека погибли в ДТП на паромной переправе под Ярославлем

ТАСС, 30 сентября. Полиция проводит проверку после аварии на паромной переправе в селе Новодашково Некрасовского района Ярославской области. Об этом сообщается в воскресенье на сайте областного УМВД.
Авария произошла в субботу вечером. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, мужчина 1976 года рождения, не справился с управлением, в результате машина съехала с пристани переправы в Волгу. "В результате ДТП пассажиры: мужчина 1981 г. р. и женщина 1979 г. р. - жители Вологодской области - скончались на месте происшествия", - сказали в ведомстве, добавив, что полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе УМВД по Ярославской области ТАСС также пояснили, что в момент аварии в микроавтобусе находились пять человек, трое из которых смогли выбраться.