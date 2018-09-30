В речном порту Рязани загорелся буксир

ТАСС, 30 сентября. Один человек госпитализирован с ожогами в результате пожара на буксире в речном порту в поселке Борки в Рязани. Как говорится в сообщении на сайте пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области, инцидент произошел 30 сентября.

"В результате пожара в речном порту Рязани, по предварительным данным, пострадал 42-летний мужчина, сотрудник порта, который с ожогами рук был госпитализирован. Огнем поврежден моторный отсек и часть палубы речного тягача", - сообщает главк.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.