СМИ: прокуратура Словакии назвала предполагаемого заказчика убийства журналиста Куциака

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Словакии, расследующая убийство репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, назвала заказчиком преступления ранее задержанную 44-летнюю жительницу города Комарно (Южная Словакия) Алену Жужову. Об этом со ссылкой на представителей следствия сообщило в воскресенье сетевое издание Dennikn.sk.
Женщине официально предъявлено обвинение в том, что она заказала убийство журналиста. Обвиняемая, в совершенстве владеющая итальянским языком, по данным СМИ, тесно связана с теневым воротилой словацкого бизнеса Марианом Кочнером, а Куциак расследовал его возможные контакты с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Следствие имеет доказательства, что Кочнер, арестованный ранее по другому делу, звонил журналисту по телефону с угрозами расправы. Жужова работала переводчиком на встречах предпринимателя с гостями из Италии.
Между тем, согласно порталу Dennikn.sk, Жужова могла быть и посредником в организации преступления и лишь передать заказ киллеру. Полиция не исключает, что главным заказчиком убийства был кто-то другой, и активно расследует ее связи, в том числе и зарубежные.
Непосредственным исполнителем убийства журналиста, согласно местным СМИ, является задержанный в прошлый четверг 40-летний Томаш Сабо, работавший ранее следователем в Комарно. Он увлекается восточными единоборствами, прекрасно владеет оружием и управляет мотоциклами - на одном из них мог передвигаться убийца.
Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с "Ндрангетой". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.
Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государства-членах Евросоюза.