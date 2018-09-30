СК проверяет данные о воспрепятствовании проезду скорой в Лефортовском тоннеле в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи проводят проверку по информации о воспрепятствовании проезду автомобилю скорой помощи в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Москве.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи", - сообщили в ГСУ.

Ранее в интернете появились свидетельства, что водитель иномарки в Лефортовском тоннеле не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении.