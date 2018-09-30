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Трое детей погибли при пожаре в Кемеровской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти трем и более лицам по неосторожности"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного управления Следственного комитета.

"В результате пожара в частном доме погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти трем и более лицам по неосторожности")", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе местного МЧС подтвердили факт пожара, но от дальнейших комментариев отказались.

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