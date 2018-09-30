СК РФ начал проверку после отравления угарным газом женщины с ребенком под Тамбовом

ТАСС, 30 сентября. Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели 33-летней женщины и ее 11-летнего сына, предположительно, от угарного газа, в одном из сел Гавриловского района Тамбовской области. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По данному факту Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель одного из сел Гавриловского района, вернувшись домой после работы вечером 29 сентября, обнаружил в комнате без сознания 33-летнюю супругу и 11-летнего сына. Прибывшие медработники доставили женщину с ребенком в больницу, где позже они скончались. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.