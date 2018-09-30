Один человек получил ранение в массовой драке на бытовой почве в Башкирии

УФА, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек получил ножевое ранение в результате массовой драки в селе Темясово в Баймакском районе Башкирии. Все участники конфликта доставлены в отделение полиции, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы МВД по республике.

"Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве между несколькими мужчинами, в результате один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением. Все подозреваемые задержаны", - отмечается в сообщении. Число участников конфликта не уточняется.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Как сообщил источник в правоохранительных органах, около отдела полиции в городе Баймак собрались несколько десятков человек, они требуют освобождения задержанных ранее мужчин.

"Несколько жителей Темясово были задержаны после драки, которая произошла накануне. Сейчас у отдела полиции Баймака собрались десятки человек. Они требуют освободить задержанных", - сообщил собеседник агентства.