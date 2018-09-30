Уголовное дело возбуждено в связи со смертью ребенка в школе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка в школе в Симферополе, сообщается в воскресенье на сайте СУ СКР по Республике Крым.

"По данным следствия, установлено, что в одной из школ города Симферополь в учебное время самочувствие одного из учащихся резко ухудшилось", - говорится в сообщении. О плохом самочувствии ребенок сообщил классному руководителю, который вызвал скорую медицинскую помощь. "Реанимационные мероприятия, проведенные медицинскими работниками, не дали положительного результата, в связи с чем была констатирована клиническая смерть ученика", - сообщили в региональном управлении СКР.

Уточняется, что по факту смерти школьника возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.