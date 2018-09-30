Ураган "Роса" над Тихим океаном ослаб до первой категории на пути к Мексике

МЕХИКО, 30 сентября. /ТАСС/. Ураган "Роса" ослаб с четвертой до первой категории по шкале Саффира-Симпсона на пути к тихоокеанскому побережью Мексики. Об этом сообщила в воскресенье Национальная метеорологическая служба (НМС) страны.
В настоящее время циклон находится примерно в 450 км от берега штата Южная Нижняя Калифорния.
Скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с с порывами до 38 м/с, он движется на северо-запад со скоростью 5,5 м/с. "Согласно прогнозам, "Роса" постепенно начнет слабеть, однако вызовет сильные грозы на полуострове Нижняя Калифорния и северо-западе Мексики, высота волн на западном побережье полуострова достигнет 3-5 м", - говорится в сообщении НМС.
Ожидается, что циклон достигнет земли, ослабев до уровня тропического шторма, вечером 1 октября (утро 2 октября мск). В штате Северная Нижняя Калифорния и на западе и северо-западе штата Сонора из-за приближения "Росы" был объявлен желтый - средний - уровень опасности. Власти призвали население прибрежных регионов соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.