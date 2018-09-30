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Спасатели ликвидировали крупный пожар в мебельном магазине в Иркутске

Площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в мебельном гипермаркете в Иркутске, охвативший площадь почти 7 тыс. кв. метров. Пострадавших нет, сообщает в понедельник Главное управление МЧС по Иркутской области.

"В 07:29 (02:29 мск) пожар ликвидирован. От МЧС России работают 46 человек личного состава и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что максимальная площадь возгорания составляла 6,8 тыс. кв. м. У здания частично обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий номер сложности.

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