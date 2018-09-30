Fox: в штате Пенсильвания взорвался автомобиль

ТАСС, 1 октября. Полиция, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ расследуют взрыв автомобиля в штате Пенсильвания, в результате которого погибли три человека. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News.
По его данным, взрыв прогремел приблизительно в 21:30 в субботу по местному времени (04:30 воскресенья мск) в городе Аллентаун, его жертвами стали трое мужчин, находившихся внутри автомобиля. "С большой степенью вероятностью преступник погиб в результате инцидента", - приводит телеканал слова окружного прокурора Джеймса Мартина. Прокурор также уточнил, что взрыв является одиночным инцидентом и не представляет угрозы обществу.
О причинах взрыва и личностях погибших на данный момент не сообщается.