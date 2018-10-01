На Камчатке изъяли 2,5 тонны незаконно добытой икры

ТАСС, 1 октября. Правоохранители изъяли крупную партию лососевой икры, обнаруженную на промысловом судне в Камчатском крае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Камчатскому краю.
"Оперативники обнаружили деликатес на ПТР (приемно-транспортный рефрижератор) "Тихий", прибывшем из села Пахачи (в Олюторском заливе). В трех схронах, оборудованных на борту судна, находилось свыше 2,5 тонны лососевой икры. Документы, подтверждающие качество и законность происхождения продукции, отсутствовали", - говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Камчатскому краю, ориентировочная стоимость изъятой продукции, а также информация о лицах, причастных к совершению преступления, будет известна после проведения следственных действий.