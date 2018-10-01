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В Якутии возобновили поиски пилота вертолета, совершившего жесткую посадку

Ранее сообщалось, что пилот жив

ТАСС, 1 октября. Поиски пилота вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку в горном ущелье на севере Якутии, возобновились. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Единой диспетчерской службе Момского района.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщал, что пилот жив и передает свои координаты при помощи GPS-трекера.

"Сегодня опять вылет вертолета не дали, видимость нулевая. Вездеходы у подножия, возобновились поиски, но пока на связь они не выходили. Он [пилот] также на связь не выходил", - сообщили в службе.

29 сентября частный вертолет Robinson вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру. В районе села Сасыр Момского района Якутии пилот был вынужден совершить аварийную посадку и оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. По информации МЧС, пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье.

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