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Пять человек пострадали в ДТП с участием трех маршрутных автобусов в Хабаровске

В числе пострадавших есть дети

ТАСС, 1 октября.  ДТП с участием трех маршрутных автобусов, в котором пострадали пять человек, произошло утром в понедельник в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Хабаровскому краю.

"В Хабаровске произошло ДТП с участием трех маршрутных автобусов. Пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, среди пострадавших женщина-кондуктор и четыре пассажира, двое из которых несовершеннолетние. Как сообщили ТАСС в краевой клинической больнице №2, все пострадавшие доставлены в это медучреждение. "Проводится обследование пострадавших, устанавливается диагноз", - сказали ТАСС в больнице.

В краевом УГИБДД ТАСС назвали предварительные диагнозы: "Кондуктор получил ушибы, а еще четыре пассажира, по предварительной информации, с одинаковыми травмами: сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы и ссадины".

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РоссияХабаровский край
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