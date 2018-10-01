В Хабаровске осудили вербовщика военнослужащих в ряды террористов

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил вербовщика военнослужащих в ряды террористов к 3,5 годам колонии. Об этом сообщает в понедельник Управление ФСБ России по Восточному военному округу.
"Дальневосточный окружной военный суд признал 23-летнено гражданина РФ Бобоева Г. А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в распространенном релизе.
Осужденный поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций. Несколько лет назад он прошел специальное теологическое обучение, после чего, вернувшись в Хабаровск, стал подыскивать молодых людей для участия в деятельности вооруженных формирований.
"В течение последних лет Бобоев привлекал к своим идеологическим взглядам военнослужащих Хабаровского гарнизона, а через некоторое время подготовил одного из них к отправке в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории РФ", - уточняется в сообщении.
В марте этого года Бобоева задержали в Москве и этапировали в Хабаровск. По месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли портативные средства радиосвязи, а также религиозную литературу, в том числе внесенную в Федеральный список экстремистских материалов.
Отмечается, что осужденный признал свою вину и раскаялся.