Граждане РФ в Индонезии не обращались за помощью из-за землетрясения

СИНГАПУР, 1 октября. /ТАСС/. Граждане России не обращались за помощью в посольство РФ в Индонезии в связи с произошедшими на острове Сулавеси землетрясением и цунами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник представитель российской дипмиссии в Джакарте Денис Тетюшин.
"На сегодняшний день информации о россиянах, которые могли бы оказаться в эпицентре стихии, не поступало. Также никто не обращался за какой-либо помощью из-за случившегося", - отметил дипломат.
Ранее в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий рассказали, что в момент сильного землетрясения в провинции Центральный Сулавеси находились более 70 иностранцев. Спасателям не удается установить местонахождение трех граждан Франции, одного малайзийца. Кроме того, известно, что гражданин Республики Корея оказался под завалами гостиницы в городе Палу (административный центр провинции). В то же время остальные 66 иностранцев, среди которых граждане Бельгии, Вьетнама, Германии, Китая, Сингапура, Таиланда, находятся в безопасности, некоторые уже вылетели в Джакарту.
Большинство туристов, прибывающих на остров Сулавеси, выбирают для отдыха южную часть, в том числе город Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), который находится на расстоянии около 900 км от Палу.
По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.