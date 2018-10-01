СМИ: не менее 2 тыс. человек могли погибнуть из-за схода селевых потоков в Индонезии

ТАСС, 1 октября. /ТАСС/. Сход селевых потоков, произошедших после землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси, мог полностью уничтожить населенный пункт, где проживали около 2 тыс. человек. Об этом пишет в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на очевидцев.
"Расположенный на юге от города Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) [населенный пункт] оказался практически полностью накрыт потоками лавы, образовавшимися после землетрясения и цунами", - приводит газета слова одной семьи, которой удалось спастись. "Спустя более двух суток никакой информации о находившихся там примерно 1 тыс. местных жителей не поступало", - отмечается в статье.
Газета со ссылкой на спасателей также указывает, что подобных населенных пунктов, расположенных вокруг города Палу, может быть несколько, поэтому число жертв может стремительно расти. Кроме того, не удается полностью установить связь и получить информацию о ситуации в районе Дунгала, расположенном примерно в 300 км от Палу. Именно там находился эпицентр подземных толчков. В этом районе, по данным властей, проживает не менее 300 тыс. человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.
По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.