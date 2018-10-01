Суд отложил до 2 октября заседание по жалобе на арест Генина по пожару в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отложил до 2 октября заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста на месяц начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, обвиняемому в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". В пожаре 25 марта погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить рассмотрение апелляционных жалоб на 14:00 (10:00 мск) 2 октября", - сказала, оглашая решение, судья Ирина Билоград.

О переносе заседания попросил Генин, участвовавший в заседании посредством видеосвязи из СИЗО. В заявлении адвоката, поступившем в суд, причиной отсрочки называется ее занятость как защитника (у Генина два адвоката). Прокуратура поддержала ходатайство, представитель СК возражал.

Первое заседание по апелляционной жалобе было назначено на 27 сентября, но было отложено на 1 октября, так как один из адвокатов Генина также не смогла присутствовать.

Пожарный находится в СИЗО с апреля, срок его содержания под стражей истекал 11 сентября, однако суд по ходатайству СК продлил арест до 11 октября. Тогда представитель следствия пояснял, что для изменения меры пресечения нет оснований. К материалам дела также были приобщены показания потерпевших о том, что они опасаются за свои жизни, так как "друзья Генина" оказывают на них давление.

Дело Генина

По версии следствия, при тушении пожара он действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил должностные обязанности. На заседании суда в апреле была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТЦ девочек, неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв время. Из-за этого от угарного газа и ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2.

Ранее адвокат Генина сообщала, что обвинение ее подзащитному было расширено с одного до трех эпизодов. Кроме отказа следовать за Ананьевым Генину вменяют в вину, что он вместо поиска группы людей спасал одного человека, а также то, что не передал по рации информацию о нахождении детей во втором кинозале.

В поддержку Генина была открыта петиция на сайте Change.org, по данным на 7 сентября, ее подписали более 55,6 тыс. человек.