Индонезия готова к иностранной помощи в ликвидации последствий землетрясения

ТАСС, 1 октября. Индонезия открыта для иностранной помощи в ликвидации последствий землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси. Об этом сообщил в понедельник руководитель инвестиционного координационного совета Томас Лембонг, сообщает газета The Jakarta Post.

По его словам, "президент страны Джоко Видодо дал поручение принимать помощь".

Некоторые государства ранее заявили о готовности направить спасателей на остров Сулавеси, а также предоставить финансовую и гуманитарную помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.